PHILOSOPHIE

En cette période exceptionnelle, un certain nombre d’éditeurs donnent gratuitement accès à leur documentation. La liste suivante sera mise à jour régulièrement.



La Librairie Saphira propose une quinzaine de livres gratuits



Annual Reviews (accès ouverts jusqu'au 30/04/2020) : Accès libre à l’intégralité des revues

Berghahn journals : Accès gratuit jusqu'au 30 juin à toutes les revues dont Nature+Culture et Environment & Society



Bloomsbury Collections : accès jusqu'à la fin du mois de mai aux collections de chez Bloomsbury

California University Press : revues en libre-accès jusqu'à fin juin.



Cairn (accès ouverts jusqu'au 30/04/2020) : Plus de 10 000 ouvrages sont exceptionnellement disponibles. Durant cette période, l'Université Grenoble Alpes a ainsi accès à la totalité des contenus de la plateforme Cairn.



Erudit : Accès gratuit à des centaines d'articles scientifiques



IRD éditions : propose 200 ebooks gratuits.



Numerique premium : Numérique Premium ouvre les accès à tous les ebooks de sa plateforme en complément des collections déjà disponibles via notre abonnement, pendant 1 mois (19/04/2020)



JSTOR : ouvre les accès à toutes ses collections de revues, soit plus de 2 000 titres en sciences et techniques, sciences humaines et sociales et économie/gestion qui complètent les collections déjà disponibles via notre abonnement. À ces revues s’ajoutent également plus de 25 000 ebooks.

Springer : sélection d'ebooks en anglais disponibles sur la plateforme Springerlink



Ressources sur le coronavirus rendues librement accessibles par les grands éditeurs :

Brill

Editions législatives

Emerald (jusqu’au 31/03/2020)

Sage Publishing

Oxford University Press